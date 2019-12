Monaco tombe contre la Virtus Bologne et finit troisième de son groupe

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Après neuf victoires de suite et un premier quart-temps de grande qualité (24-11), on pensait que l'AS Monaco allait réussir à faire tomber la Virtus Bologne. Eh bien non, l'équipe de Milos Teodosic est revenue petit à petit, a fini par prendre le dessus et s'est finalement imposée 81-72 à la salle Gaston-Médecin. Avec cette défaite, mais aussi celle de Patras à Andorre, la formation de Sasa Obradovic termine le premier tour à la troisième place du groupe A.

Développement à venir.