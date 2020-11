Nanterre - Bursaspor de nouveau reporté

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

Rencontre de la 5e journée du premier tour de l'EuroCup, le match d'EuroCup entre Nanterre 92 et Bursaspor avait été reporté. A l'époque, la formation francilienne comptait plusieurs cas de COVID-19. Reprogrammé ce lundi 16 novembre, le match ne sera jouera pas non plus. En effet, cette fois ce sont les Turcs qui ne peuvent pas aligner suffisamment de joueurs à cause de cas de COVID-19. De quoi créer un nouveau casse-tête pour les organisateurs.