Nanterre : Les joueurs réintégrés, Da Silva coach contre Gran Canaria

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

La semaine dernière, Nanterre s'est rendu à Ljubljana sans quatre joueurs (Isaïa Cordinier, Damien Bouquet, Johnny Berhanemeskel et Alpha Kaba) ni deux entraîneurs (Pascal Donnadieu et Philippe Da Silva), car ils étaient tous positifs à la COVID-19. L'entraîneur adjoint Franck Le Goff nous a confirmé que les joueurs avaient depuis été testés négatifs et ont donc réintégré le groupe.

Avec 8 joueurs professionnels

Pascal Donnadieu étant toujours touché, c'est Philippe Da Silva qui coachera ce mercredi pour la 7e journée de l'EuroCup contre Gran Canaria, puisque Franck Le Goff a été testé positif à son tour, tout comme le préparateur physique Vincent Dziagwa. Il aura à sa disposition huit joueurs professionnels (Warren, Cordinier, Bouquet, Berhanemeskel, Stone, Février, Conklin et Kaba) puisque Dwight Buycks est parti. Mais les espoirs (Fortas, Wembanyama, Eyango Dingo) pourront apporter de précieuses minutes contre le deuxième du groupe B de l'EuroCup (4 victoires en 5 matchs).