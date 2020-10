Nanterre : Pascal Donnadieu regrette le faible apport du banc

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

"La première grosse difficulté, c'est la faiblesse de l'apport du banc (, a-t-il reconnu devant la presse après la rencontre. Au fil du match, les joueurs majeurs ont été trop sollicités, et donc avec la fatigue on a craqué comme à Gran Canaria où on menait à la fin du troisième quart-temps. Je prends l'exemple d'un joueur comme Isaïa Cordinier, on lui demande trop. Outre son temps de jeu, sa défense sur (Ian) Miller, on lui demande d'être fort en attaque. Il faut absolument que les joueurs du banc, même s'ils sont jeunes, apportent plus qu'ils ne l'ont fait ce (mercredi) soir.