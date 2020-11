Nanterre à Ljubljana avec 5 pros et sans entraînement dans les jambes

Après la découverte de plusieurs cas de COVID-19 au sein de son effectif la semaine dernière, plusieurs personnes de l’effectif nanterrien ont dû être placées en isolement. Et après une semaine, les tests révèlent que seuls certains joueurs de Nanterre sont disponibles pour reprendre la compétition et que quatre sont toujours positifs.

Huit joueurs minimum, c’est ce qu’il faut pour pouvoir disputer une rencontre d’EuroCup. Et ce mercredi, sur le parquet du KK Cedevita Olimpija Ljubljana, Nanterre va pouvoir les aligner. Cinq professionnels sont disponibles et recevront le renfort de trois jeunes : Florian Fortas, Samuel Eyango-Dingo et Victor Wembanyama.

Si les joueurs ont été touchés par le virus, le staff nantérrien également. Pascal Donnadieu et Philippe Da Silva tous deux testés positifs, c’est Franck Le Goff qui sera aux commandes du club des Hauts-de-Seine ce mercredi à Ljubljana. Le rôle de l’assistant sera, quant à lui, occupé par le préparateur physique du club Vincent Dziagwa.

En isolation depuis mardi dernier, les joueurs de Nanterre n’avaient toujours pas retrouvé les parquets pour s’entrainer lundi soir.

« On a eu trop de cas pour s’entrainer. Les mecs ont bossé chez eux, ils se sont entrainés individuellement. Le premier entrainement collectif qu’on va avoir depuis une semaine, on le fera demain (mardi) à Ljubljana ! », se désole Franck Le Goff. « Les joueurs vont faire leur travail au mieux. On part avec trois gamins et cinq pros. Face à une grosse équipe, on va essayer de bidouiller et surtout de faire honneur au maillot de Nanterre. Je vais faire attention au temps de jeu des uns et des autres et de faire attention à la santé des gars. L’objectif principal est de revenir sans blessé. Comme on nous oblige à jouer, on n’a pas le choix. C’est une situation rocambolesque ! »