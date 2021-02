Nanterre arrache la victoire contre Malaga et reste dans la course aux quarts de finale

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Isaïa Cordinier qui tente un tir compliqué, le ballon qui rebondit sur le cercle et Alpha Kaba qui surgit. Tout en muscle, le pivot remonte et trouve le moyen de marquer, la faute en prime. Une action à 4 points à 38 secondes du buzzer qui permet à Nanterre de faire la différence pour de bon, et de l'emporter finalement (80-74). Une action à l'image de la performance XXL de Kaba (photo) : 21 points, 15 rebonds, 33 d'évaluation.

Déjà victorieux à Malaga la semaine passée, Nanterre s'est appuyé sur ces deux secteurs, le rebond (46 à 26) et les lancers (31 tentés contre 9 pour Malaga), pour décrocher un précieux succès dans ce Top 16 de l'EuroCup. Voici Nanterre à 2 victoires et 2 défaites, 3e du groupe E, en embuscade derrière Badalone et Monaco pour aller chercher une des deux places qualificatives pour les quarts de finale. "C'est dans la tête de tout le monde, on en parle entre nous, on y croit encore", souligne Kaba, le héros du soir.

Un succès qui vient clore un drôle de match, chaque équipe s'offrant un quart temps à sens unique avant la mi-temps (le premier pour Nanterre, le second pour Malaga) avant de batailler au coude à coude après la pause. Chris Warren a souvent tenu l'équipe quand elle tanguait (19 points), alors qu'Isaïa Cordinier, gêné par les fautes, a manqué de rythme (8 points à 2/8 et 6 balles perdues).

Côté Espagnol, Axel Bouteille a scoré (12 points) sans réussir à sortir sa formation de l'ornière. "On a donné trop de lancer, on souffre au rebond, peste l'international français. Sur les moments clé, on ne met pas le shoot qu'il faut, on ne prend pas le rebond. On est dans le match mais il manque toujours quelque chose."

Malaga n'arrive pas à sortir de la spirale négative, avec un 10e revers de suite, l'arrivée récente de Fotis Katsikaris sur le banc. ne changeant pas la dynamique. Cette rencontre aura permis de découvrir un peu le jeune prospect Yannick Nzosa, 17 ans, 13 points (son record), avec notamment un énorme dunk sur Conklin.

