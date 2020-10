Nanterre craque dans le final à Gran Canaria

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup Gran Canaria

En déplacement à Las Palmas de Gran-Canaria pour la deuxième journée de l'EuroCup, Nanterre s'est incliné 94 à 82. Les hommes de Pascal Donnadieu ont lâché dans le final, avec 31 points encaissés dans le dernier quart-temps contre 17 marqués seulement.

"On a joué trois très bons quart-temps", a reconnu après les faits l'entraîneur vaincu Pascal Donnadieu. Ce dernier s'est contenté de cette très belle production. Son équipe, notamment très adroite à 3-points (14/27 au final), était encore devant à 10 minutes de la fin. Mais cela n'a pas suffit.

Face à Tyler Stone (21 points à 9/15 aux tirs) & co, les locaux ont dominé le rebond (42 prises à 30) et s'en sont remis à l'adresse de l'ancien Strasbourgeois John Shurna (14 points à 6/7 et 6 rebonds en 25 minutes) ou de l'international italien Amedeo Della Valle (15 points à 7/10).

Nanterre a désormais un bilan équilibré avec une victoire et une défaite en EuroCup.