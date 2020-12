Nanterre jouera ses deux derniers matches de poule d'EuroCup sur deux jours à Bursa

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

Comme la JL Bourg à Venise, Nanterre 92 va jouer deux matches reportés d'EuroCup en 26 heures à l'extérieur. Les 22 et 23 décembre, à Bursa, l'équipe de Pascal Donnadieu va affonter Bursaspor à 20h (heure locale) à chaque fois. Le match de la 5e journée a été reporté à deux reprises, alors que celui de la 10e journée devait se jouer ce mercredi 16 décembre.

Pour rappel, Nanterre est déjà assuré de terminer à la quatrième place du groupe D de l'EuroCup et connaît d'ailleurs déjà son groupe pour le Top 16. Bursaspor, avec 7 défaites en 7 matches, est de son côté déjà éliminé. Ces matches compteront donc pour du beurre. L'occasion pour Pascal Donnadieu et son staff de travailler tout en faisant tourner et en responsabilisant les jeunes.