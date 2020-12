Nanterre qualifié pour le Top 16, 4/4 pour les clubs français

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

Après la JL Bourg, les Metropolitans 92 et l'AS Monaco, le quatrième club français engagé en EuroCup, Nanterre 92, est lui aussi assuré de disputer le Top 16 de l'EuroCup. Si l'équipe de Pascal Donnadieu n'a pas joué ce jeudi, la victoire du KK Cedevita Olimpija Ljubljana contre Patras (77-73) en match reporté de la 5e journée permet à la formation francilienne d'être assurée d'avoir deux équipes derrière elle au classement du groupe D, Patras et Bursaspor.

S'il convient de rappeler que le système de qualification (quatre qualifiés par groupe de six équipes) et le niveau relativement faible d'une ou deux équipes par poule rendent la qualification pour le Top 16 de l'EuroCup relativement accessible, il n'empêche qu'il faut le faire. Cela souligne le sérieux et l'homogénéité du basketball professionnel français, en progression constante.