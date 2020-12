Nanterre s'impose largement contre Patras et fait un grand pas vers le Top 16

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

Nanterre a réalisé un match abouti contre Patras ce mardi soir, pour la 9e journée du premier tour de l'EuroCup. Les hommes de Pascal Donnadieu ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps (30-17) et n'ont jamais perdu les devants, l'emportant 91-70 avec de grands Brian Conklin (20 points à 7/10 aux tirs, 4 rebonds et 7 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 23 minutes) et Johnny Berhanemeskel (21 points à 8/12 et 3 rebonds en 30 minutes). Un écart important qui leur permet de reprendre le point-average de faire un grand pas vers la qualification pour le Top 16.

Car avec 4 victoires en 8 matchs, Nanterre compte 2 victoires de plus que Patras qui n'a joué que 7 matchs. Une victoire francilienne ou un revers grec entraînerait la qualification de Nanterre pour le tour suivant.