Nanterre s'incline à Brescia et sort de l'EuroCup

Il n'y aura qu'une équipe de Jeep ELITE au Top 16 de l'EuroCup, l'AS Monaco. Nanterre devait s'imposer de 4 points à Brescia ce mardi et espérer une défaite de Kazan ce mercredi. A la pause, l'équipe francilienne était en bon chemin (39-41) mais elle a craqué dans le troisième quart-temps pour rater son objectif et s'incliner 85-78. Elle a notamment eu du mal à stopper les intérieurs dans la peinture, de même que le musculeux meneur Deandre Lansdowne (19 points à 7/9 aux tirs en 24 minutes).



"Tout d'abord, je suis déçu que nous ayons perdu que nous soyons éliminés de l'EuroCup, a commenté l'entraîneur de Nanterre Pascal Donnadieu. On a joué 10 matchs et nous avons été très proches, avec quatre victoires et six défaites. Ce (mardi) soir encore, nous n'étions pas très loin, mais cela n'a pas suffit pour l'emporter. Bravo à Brescia. J'apprécie les fans ici et l'ambiance même si c'était contre nous. C'était un match sympa à jouer. Bonne chance à Brescia pour le tour suivant."