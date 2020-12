Nikola Rebic va jouer un dernier match avec Monaco avant de rejoindre Nanterre

Jeudi soir, Nanterre a annoncé la signature de Nikola Rebic pour la suite de la saison 2020-2021, en compagnie de l'arrière Marcquise Reed. Ce vendredi matin, l'AS Monaco, où le meneur serbe évoluait depuis le mois d'octobre, a indiqué qu'il jouerait un dernier match avec la Roca Team avant de rejoindre les Hauts-de-Seine. Il sera en effet aligné ce samedi 26 décembre contre Boulazac avant d'être de la partie pour le dernier match de poule d'EuroCup, contre Andorre le 29 décembre. Il sera libéré le 31 décembre. Voici le communiqué de l'AS Monaco :

"Le meneur de jeu serbe Nikola Rebic (1,88 m, 25 ans) a été laissé libre par l'AS Monaco et il s'est aussitôt engagé en faveur de Nanterre 92 (Jeep Elite).



L'AS Monaco Basket remercie Nikola Rebic pour son implication, son professionnalisme et toute l'aide qu'il a apportés à la Roca Team durant son passage sur le Rocher. Nikola effectuera le déplacement avec la Roca Team ce samedi à Boulazac, étant lié à l'ASM jusqu'au 31 décembre 2020.



Arrivé à la fin du mois d'octobre 2020 en principauté pour remplacer Khadeen Carrington (victime d'une rupture des ligaments croisés), l'international serbe tournait à 8 points à 46,7% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 1,7 passe décisive en 17 minutes de moyenne lors de ses 3 matches en Jeep Elite. Ses statistiques en EuroCup : 6,2 points à 33,3%, 1 rebond et 2,7 passes décisives en 22 minutes sur 4 matches.



L'AS Monaco est à la recherche d'un nouveau meneur de jeu pour épauler le capitaine Dee Bost au poste 1."