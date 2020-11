Philippe Da Silva (Nanterre) : "La clé a été notre défense en fin de match"

Comme la semaine dernière, c'est Philippe Da Silva qui a pris le rôle de l'entraîneur en chef à Nanterre, en l'absence de Pascal Donnadieu et Franck Le Goff, COVID-19 oblige. Et comme la semaine dernière, l'entraîneur a terminé la rencontre vainqueur. Nanterre s'est imposé 104 à 102 sur le parquet de Trente en Italie, équipe jusqu'ici en tête du groupe D de l'EuroCup. Si le score final est important, c'est parce que deux prolongations ont du être jouées pour départager les deux formations. Autrement, l'ancien meneur de jeu a trouvé la défense des siens particulièrement performante dans les moments clés.

"Deux prolongations contre cette forte équipe de Trente... a-t-il commenté après la rencontre. Pour moi, c'est l'une des meilleures défenses de l'EuroCup, surtout parce qu'elle nous a mis en difficulté en jouant small-ball. Nous nous sommes adaptés et félicitations à mes joueurs car ils ont beaucoup donné. Tout le monde a fait un effort et des sacrifices pour l'équipe. C'est pourquoi je suis vraiment fier pour le club, pour eux, et parce que nous avons de bonnes chances de nous qualifier pour le Top 16. Nous jouerons nos chances jusqu'à la fin.

La clé a été notre défense dans les dernières minutes. Nous les avons arrêtés sur les un contre un et ils n'ont pas marqué. Ils ont une équipe talentueuse - Sanders, Martin, Browne... ce sont de bons joueurs. Ils voulaient jouer leurs duels et je pense que nous les avons contenus dans ces moments-là. Je pense que c'est là que le match s'est joué."