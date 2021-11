Porté par Vince Hunter record, Boulogne-Levallois enchaîne à Hambourg

EUROCUP

Principal artisan du succès de Boulogne-Levallois à Hambourg (84-94) pour le compte de la 5e journée d'EuroCup, c'est un Vince Hunter record (41 d'évaluation, record personnel et meilleure marque de l'histoire du club dans la compétition) qui a permis aux hommes de Vincent Collet de se défaire des Allemands. Ses 26 points à 12/14 aux tirs et 14 rebonds ont considérablement fait mal aux intérieurs locaux. C'est dans ce secteur justement que les Metropolitans 92 ont fait la différence dans ce match. Avec une adresse de 68,2% à 2-points (30/44), en plus d'une domination aux rebonds (37 à 29), la raquette allemande a été mise au supplice.

Michineau et Hornsby (12 points chacun) ainsi que Cummings (14 points) ont parfaitement accompagné l'intérieur américain, résistant tant bien que mal aux efforts de Caleb Homesley (29 points à 10/17 aux tirs), désormais 2e meilleur marqueur de la compétition. Mais en menant au score pendant presque 40 minutes, Boulogne-Levallois signe une victoire logique et enchaîne un 2e succès de suite après celui acquis face à Trente, la semaine passée.

Prochaine échance pour la bande à Vincent Collet, le 8 décembre prochain (20h30) avec la réception du Partizan Belgrade.