Portés par Will Cummings, les Metropolitans 92 ont battu le Lokomotiv Kuban

Crédit photo : Sébastien Grasset

Meilleur marqueur (20), rebondeur (9) et passeur (9) des Metropolitans 92, Will Cummings (1,88 m, 29 ans) a surtout permis aux siens de prendre l'avantage sur le Lokomotiv Kuban Krasnodar à 17,7 secondes de la fin, sur un gros panier à 3-points. Le meneur de jeu, auteur des 7 points de son équipe dans la dernière minute, ainsi que d'un rebond très important, n'a pas eu besoin d'un système ou bien même d'un écran pour créer son tir. Après avoir tricoté le ballon, l'homme fort de l'effectif alto-séquanais s'est élevé et a fait ficelle.

Face à l'un des cadors de l'EuroCup, qui occupe la troisième place du groupe A (8 victoires, 4 défaites), l'équipe de Vincent Collet a confirmé sa belle montée en puissance - malgré une défense parfois décevante du point de vue du coach -, après sa victoire à Monaco en Betclic ELITE trois jours plus tôt. La partie a été serrée tout le long. Si les Russes ont mieux démarré, les locaux ont pris le dessus en fin de premier quart-temps avant une nouvelle inversion de la tendance dans le deuxième quart-temps. Les combats se sont équilibrés et c'est finalement Will Cummings (33 d'évaluation) qui a départagé tout ce beau monde.

Le meneur a été bien aidé par l'indispensable Keith Hornsby (20 points à 8/14 et 3 rebonds), le très efficace Miralem Halilovic (18 points à 7/9 en 23 minutes) et le combatif Tomer Ginat (13 points à 3/6, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 19 d'évaluation), alors que Vince Hunter était toujours absent.

Avec ce résultat, les Metropolitans 92 s'installent à la quatrième place du groupe A de l'EuroCup avec un bilan de 7 victoires et 5 défaites. De quoi potentiellement bénéficier de l'avantage du terrain en playoffs.