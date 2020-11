Pour Franck Le Goff, les jeunes "ont fait preuve d’une maturité incroyable" à Ljubljana

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

C’était un match inédit avec un long déplacement, plus de 10h de voyage pour se rendre en Slovénie, mais Nanterre n’a jamais rien lâché face au KK Cedevita Olimpija Ljubljana, sans pour autant revenir avec la victoire (défaite 75-63). Le coach principal du soir (l'entraîneur principal Pascal Donnadieu et l'autre assistant-coach Philippe Da Silva sont touchés par la COVID-19), Franck Le Goff, revient sur cette rencontre et analyse le match.

« C’était un match où on fait un super premier quart-temps avec beaucoup d’agressivité en attaque et avec de la cohérence en défense. À 20-19 au premier quart temps, c’était déjà inespéré à ce moment-là du match. Après on fait un deuxième quart-temps catastrophique, on prend l’eau de toute part surtout au rebond, mais c’était prévisible avec l’absence d’Alpha Kaba. On fait une super deuxième mi-temps en gagnant le troisième quart-temps et la dernière est aussi de bon augure. Ce qui est dommage, comme vous avez pu le voir, c’est que tout le monde n’a pas joué à son meilleur niveau. Perdre de 12 points (75-63) contre cette équipe avec ce groupe est une satisfaction pour moi. »

Il est donc rentré satisfait du match livré par ses hommes, mais aussi du rendement des jeunes du centre de formation. Florian Fortas avec ses 30 minutes de temps de jeu et Victor Wembanyama (5 points à 2/3 aux tirs, 6 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 3 fautes pour 12 d'évaluation en 17 minutes) ont tous les deux impressionné le coach des Hauts-de-Seine.

« Victor et Florian ont été grandement responsabilisés. Flo j’y croyais beaucoup car c’est quelqu’un qui défend très très dur. Il a fait la misère à Jaka Blazic (international slovène passé par Baskonia et Barcelone notamment, NDLR), qui se plaignait souvent aux arbitres de son agressivité. Donc quand un joueur de ce niveau-là est comme ça envers les arbitres, c’est qu’en face de lui, il y a quelqu’un qui fait du sacré bon boulot. Défensivement il n’a pas eu peur, il a été parfait. Offensivement, il a su monter la balle quand Chris Warren devait souffler et devait être soulagé. Flo a été énorme. Concernant Victor, je l’ai fait entré en première mi-temps pour qu’il prenne un peu la température et en deuxième mi-temps, l’objectif était qu’il joue le plus possible. On a mis en place une zone très rapidement où il jouait les intimidateurs au milieu de la raquette et ça a porté ses fruits, il a bien joué son rôle avec ses différents contres. En attaque, ce qui a été impressionnant, c’est qu’il a joué très juste. Il n’a rien forcé, il a pris les tirs qu’il devait prendre, il a posé de bons écrans, il était dans le spacing qu’on lui a demandé et donc c’est une super satisfaction. Ça fait du bien de voir les jeunes répondre présent sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu’ils sont super jeunes ! Ils ont fait preuve d’une maturité incroyable. »

Mais Franck Le Goff fait également le point sur les joueurs qui n’ont pas été au rendez-vous mercredi soir. Et si Dwight Buycks avec son -4 d’évaluation était absent, il en était de même pour Tyler Stone.

« Tout le monde a pu le voir, Dwight ça fait trois matchs d’EuroCup qu’il passe totalement à côté avec des évaluations négatives. Il est hors condition, il est fatigué au bout de deux minutes de temps de jeu, il force les choses et ne met pas un tir. Défensivement et offensivement hier, il n’a pas rempli son rôle de leader et c’est malheureux. Je suis persuadé que s’il avait été à un niveau légèrement au-dessus, on aurait pu imaginer les faire douter plus que ça et pourquoi pas gagner le match. Après, on parle de Dwight, mais Tyler Stone a été tout autant fantomatique que lui sur cette rencontre ! »

L’autre satisfaction du soir est le rendement offensif d’Ivan Février (23 points à 8/20 aux tirs en 38 minutes). Il a sorti un match référence. Si le Francilien a peiné défensivement, il était présent au scoring pour aider les siens à ne pas prendre l’eau face aux slovènes.

« Il s’est complètement lâché sur ce match là et il est récompensé pour tout le travail qu’il fournit aux entrainements. C’est mental je pense. Il savait qu’on n’avait rien à perdre. Je pense que c’est un match référence pour lui car il a vu qu’en s’enlevant la pression et en ne se posant pas de questions, il était meilleur. Il savait qu’il avait un rôle important ce soir. Il a joué le rôle de l’Américain de service, il a été excellent offensivement »

Et si la qualification pour le Top 16 semble lointaine pour Nanterre 92, Franck Le Goff reste optimiste mais rappel que ce n’est, pour le moment, pas l’objectif du club.

« Aujourd’hui la priorité ce n’est pas de se demander si on va se qualifier ou non. On joue les matchs les uns après les autres, de toute façon cette coupe est tronquée. On nous envoie faire des matchs avec 4 joueurs en moins, sans entrainements, ce n’est pas très sérieux. Du coup c’est un peu le cadet de nos soucis pour l’instant. On va essayer de récupérer tous nos joueurs, s’entrainer normalement et puis après la qualification elle est toujours possible. Tout est possible mais il faudrait que toute l’équipe soit au complet pour pouvoir jouer normalement. Récupérons d’abord tout notre staff avec Pascal et Philippe, récupérons tous nos joueurs et après, on pourra penser à autre chose. »

À noter également que la prochaine rencontre de Nanterre 92 face à Gran Canaria pourrait être annulée à cause des cas de COVID-19 au sein de l'effectif espagnol.