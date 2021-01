Prochain adversaire des Metropolitans 92, le Lokomotiv Kuban signe Nigel Williams-Goss

Mardi prochain, les Metropolitans 92 attaquent le Top 16 de l'EuroCup avec un gros match. L'équipe de Jurij Zdovc se déplace chez le Lokomotiv Kuban Krasnodar, pour y jouer le mardi 6 janvier. La formation russe, habituée de l'EuroCup, vient de signer un sacré joueur avec Nigel Williams-Goss (1,88 m, 26 ans).

