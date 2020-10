Quand Andrew Albicy et Dwight Buycks se retrouvent face à face en EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Valentin Delrue

Si le BCM Gravelines-Dunkerque avait été sorti dès les quarts de finale de playoffs 2012 par Cholet, son équipe avait réalisé une formidable saison régulière avec seulement 3 défaites. Son entraîneur d'alors Christian Monschau répétait alors à l'époque que cette première place avait de la valeur même si en basket elle ne donnait pas lieu à un titre, du moins pas au niveau professionnel. De cette équipe, le staff avait conservé beaucoup de monde. Andrew Albicy était lui parti à Levallois et Dwight Buycks l'avait remplacé. Une saison plus tard, une première place en saison régulière encore (mais une élimination en quart de finale par le futur champion Nanterre), un titre en Leaders Cup, un trophée de MVP étranger de la saison pour Buycks (18,2 points par match) et Buycks partait à son tour du Nord de la France.

Depuis, ces deux derniers ont roulé leur bosse. Mais ce mercredi, ils se retrouvent à Las Palmas de Gran Canaria pour une rencontre de la deuxième journée d'EuroCup. Si Andrew Albicy porte les couleurs de l'équipe locale, Dwight Buycks est de retour dans un club français pour la première fois de sa carrière. Tous deux vainqueurs lors de la première journée, ils auront l'occasion de prendre la première place du groupe D en cas de victoire.

Un match dans le match qui rappellera bien des souvenirs aux supporters maritimes.