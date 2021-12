Quinn Cook et le Lokomotiv Kuban se séparent

EUROCUP

Crédit photo : Fedor Aebor Lokomotiv

Quinn Cook (1,85 m, 28 ans) n'aura pas fait long feu à Krasnodar. Lui qui avait rejoint l'équipe russe en octobre dernier est parti ce mardi du Lokomotiv Kuban. Il est rentré aux Etats-Unis pour ses vacances et ne sera pas de retour au club.

A Krasnodar, il a retrouvé des noms connus du circuit NBA : Alan Williams, Erik McCollum (le frère de C.J.) et Greg Whittington. Néanmoins, ses prestations n'ont pas convaincu. En moyenne, Cook jouait 13 minutes par match pour 5,5 points, 2,7 passes décisives et 1,7 rebond ensix matchs de VTB League et trois d'EuroCup. Il n'avait pas affronté les Metropolitans 92, qui sont présents dans la poule d'EuroCup du Lokomotiv Kuban.



Le meneur arrivait avec un statut important au Lokomotiv Kuban : celui de double champion NBA. En 2018 avec les Warriors de Golden State et en 2020 avec les Los Angeles Lakers, Quinn Cook n'a jamais pour autant eu de rôle à jouer. Il a transité entre plusieurs autres franchises (Dallas, La Nouvelle Orléans, Cleveland) et a, pour la plupart du temps, ciré le banc. Il avait été testé au camp d'entraînement de Portland au début de saison, sans succès.