Rassuré, Damien Inglis jouera la belle avec Monaco contre Podgorica

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sorti après avoir reçu un choc à la tempe lundi soir contre Cholet, Damien Inglis a passé une batterie d'examens ce mardi. L'intérieur de l'AS Monaco a été rassuré et pourra tenir sa place ce mercredi pour la belle du quart de finale de l'EuroCup contre le Buducnost Podgorica indique Nice-Matin. Une bonne nouvelle pour la Roca Team qui pourra ainsi compter sur ses trois intérieurs (Lessort, Inglis et Yeguete) en plus de l'ailier J.J. O'Brien régulièrement aligné au poste 4. Entre-deux à 18h.