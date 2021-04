Rob Gray (Monaco) : "Jouer agressif tout le temps, peu importe l'avance"

Dans un match à suspense, Monaco s'est imposé sur son parquet face à Gran Canaria, à l'occasion du match aller des demi-finales d'EuroCup, 82-77. La Roca Team n'est plus qu'à une victoire de la finale. L'entraîneur Zvezdan Mitrovic et l'arrière Rob Gray se sont exprimés après la rencontre. L'entraîneur Monténégrin était fier de cette victoire :

"1-0, bien sûr que je suis satisfait. C'était un match difficile comme je m'y attendais. Nous avons fait un très bon deuxième quart-temps. (...) Puis je pense que jusqu'à la fin, nous avons contrôlé notre jeu et 1-0, c'est ce qui est le plus important."

Rob Gray, encore auteur d'un match de gala (25 points à 8/11 aux tirs dont 5/6 à 3-points et 3 rebonds en seulement 22 minutes), est lui aussi revenu sur ce match et explique le retour de Gran Canaria en deuxième mi-temps :

"Nous sommes à un match de notre objectif qui est d'être en finale et d'avoir une chance de remporter cette coupe. Au troisième quart-temps, ils sont revenus plus agressifs et nous étions un peu en retrait tant offensivement que défensivement. (...) On doit garder le même tempo et jouer agressif tout le temps, peu importe l'avance."