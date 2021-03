Rob Gray après la défaite contre Podgorica : "Ce n'est pas fini, loin de là"

C'est frustré que les Monégasques sont rentrés chez eux après avoir perdu d'un point contre le Budocnost Podgorica (77-76). Au terme d'un match serré du début à la fin, Mathias Lessort a manqué de justesse le panier de la gagne à la dernière seconde. Même si personne n'en veut au pivot d'avoir raté ce tir, les joueurs de l'AS Monaco nourrissent tout de même des regrets. Rob Gray, auteur de 18 points, s'est confié au micro de Nice Matin :

Il enchaîne en pointant du doigt les difficulté qu'ils ont eu à défendre sur pick and roll, tout au long de la rencontre :

"Nous analyserons nos erreurs pour revenir plus fort vendredi au match retour. Il faudra régler les problèmes de pick and roll. Ce n'est pas fini, loin de là. Il faut gagner ce match à Ljubljana pour revenir à la maison et arracher la décision."