Rob Gray MVP des demi-finales de l'EuroCup

Auteur d'un énorme match aller (25 points) et du panier de la gagner au match retour, qui lui avait bien moins réussi jusque-là, Rob Gray a été élu MVP des demi-finales de l'EuroCup. Il succède à son coéquipier Mathias Lessort qui lui avait été élu MVP des quarts de finales.

.@iRob_G is the MVP of the Semifinals!



Gray obtained his first MVP award after an astonishing performance in the series @ASMonaco_Basket #RoadToGreatness pic.twitter.com/KTw2nXV4oq