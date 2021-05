Robert Zuttion, ex-gloire de l'AS Monaco, revient sur le sacre de la Roca Team en EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : MonacoInfo

Il était ancien joueur en équipe de France mais surtout il est une figure du club de l'AS Monaco Basket des années 1970. Robert Zuttion (1,87 m, 72 ans), 10 sélections en équipe nationale, est revenu pour Monaco Info, sur cette finale historique et ce magnifique sacre de Monaco en EuroCup.

Très lucide de l'effort des Monégasques, il les félicite pour leur exploit dans cette EuroCup. "Le fait d'avoir gagné ce premier match un petit peu chanceux je dirais, ça leur a permis de partir complètement libérés là-bas. Mais ce n'était pas évident d'aller gagner en Russie, à Kazan qui est une grande équipe mais ils l'ont fait et bravo c'est vraiment un exploit." L'ancien joueur de l'ASM est très fier de son équipe de cœur : "L'équipe a répondu présent, ils ont été sérieux tout le match, bon la fin de match on n'en parle même pas ça a été fantastique avec beaucoup de suspense et on gagne ce match au courage mais aussi à l'adresse, à la technique parce que c'est une belle équipe."

Lui aussi a participé à une Coupe d'Europe, la Coupe Korać, et se remémore l'expérience et les émotions que ces rencontres procurent. "On était champion de France Pro B donc on a fait la première Coupe Korać en 1974, c'était magnifique. Après on en a refait une un peu plus tard lorsque Limoges a été champion deux années de suite, 1982-1983 et là on a fait une campagne en Coupe Korać qui était absolument magnifique. On a raté les demi-finales de pas grand-chose et justement en perdant contre des Russes, le CSKA Moscou d'un point chez eux et trois points chez nous."

Maintenant, Monaco doit se concentrer sur la Jeep Elite, avec son statut de leader du classement, 16 victoires et 2 défaites. Le seul objectif restant est de devenir champion de France à l'issue de cette saison 2020-2021. Ce deuxième sacre marquerait une saison parfaite pour les Monégasques. Pour Robert Zuttion, Monaco est lancé. "Franchement depuis pas mal de matches et notamment après cette victoire historique quand même à Kazan, ils sont sur une dynamique qui fait que franchement ils n'ont à craindre personne et surtout pas un club français. Je les vois bien aller au bout."