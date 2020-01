Sasa Obradovic avant Kazan - Monaco : "Discipline et ambition sont les maîtres mots"

Après son entrée ratée dans le Top 16 de l'EuroCup mercredi dernier contre Galatasaray Istanbul à domicile, l'AS Monaco n'a pas le choix : elle doit s'imposer chez l'UNICS Kazan ce mardi soir pour la deuxième journée (sur six) de ce deuxième tour. Mais cela ne sera pas facile, car l'effectif adverse présente nombre de forts joueurs. Et notamment sur la ligne arrière. Le duo Jamar Smith (16,7 points par match) - Errick McCollum (16,5 points) a été renforcé par l'ancien Bressan Jordan Theodore. Mais Sasa Obradovic estime que les trois autres joueurs américains de l'effectif, dans le back-court cette fois, sont également dangereux.

"Unics est le favori du groupe mais aussi l'un des principaux favoris de compétition, admet-il sur asmonaco.basketball . C’est une équipe dotée de beaucoup de talents, capable de déborder n’importe qui en attaque. Le danger à Unics vient beaucoup des arrières, mais les intérieurs comme (Alex) Tyus, (Jamil) Wilson et (Raymar) Morgan sont efficaces également. Pour s’imposer il faudra mieux jouer que contre Galatasaray. Nous devrons déployer un jeu plus structuré, moins dans l'improvisation. Discipline et ambition sont les maîtres mots."

Le coach grec Dimitris Priftis se méfie également de la Roca Team, surtout qu'il a déjà perdu lors du premier tour contre une équipe du championnat de France, Nanterre.



"Monaco est une équipe dure à jouer, avec des joueurs très athlétiques, qui jouent vraiment dur défensivement et offensivement. Nous devrons rivaliser avec leur vitesse et leur agressivité, limiter les pertes de balle et avoir une bonne sélection de shoots. La transition défensive, les rebonds et les shoots à distance seront les clés."