Saso Filipovski (ex-Monaco) nouveau coach du Partizan Belgrade

Comme prévu, Saso Filipovski (46 ans) est le nouvel entraîneur du Partizan Belgrade. Coupé la semaine dernière après la défaite contre la JL Bourg, Vlado Scepanovic a laissé sa place sur le banc du mythique club serbe. C'est le technicien slovène, passé par l'AS Monaco en 2018/19, qui le remplace. Il aura comme mission de faire remonter son équipe au classement, elle qui compte 3 défaites en 5 matchs en EuroCup comme en Ligue adriatique.

We told you days ago and in the morning we informed you that Saso Filipovski was close to @PartizanBC.

The president visited him in Slovenia and the deal is over,sources tell me.

The announcement will be soon. #abaliga #basketball #7DAYSEuroCup @ABA_League #eurocup #Partizan https://t.co/Gj0bP4p5Aa