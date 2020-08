Sean Armand (Chalon) rejoint le Maccabi Rishon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Enzo Geoffray

Epoustouflant lors de son cours passage à l'Elan Chalon avant la fin de la saison 2019/20, avec notamment plusieurs tirs victorieux, l'arrière américain Sean Armand (1,96 m, 28 ans) rejoint lui aussi le championnat israélien. Il s'est engagé pour l'exercice 2020/21 au Maccabi Rishon LeZion, qui jouera en Winner League (la première division nationale) ainsi qu'en EuroCup. Il croisera d'ailleurs la route des Metropolitans 92 puisque son équipe se trouve dans le groupe B en compagnie de Boulogne-Levallois.

En sept matchs de Jeep ELITE, le New Yorkais, qui était jusqu'ici surtout passé par le championnat turc (mais aussi l'Allemagne et la Russie), a tourné à 17,9 points à 41,5% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 4 passes décisives et 4,6 fautes provoquées pour 14,3 d'évaluation en 31 minutes.