Sergey Dyadechko en appelle aux fans avant Monaco - Vilnius : "Nous avons vraiment besoin de 3 000 de vos cœurs"

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une semaine difficile où son équipe a perdu le match aller à Vilnius (80-75) avant de laisser sa place de leader de Jeep ELITE à l'ASVEL à cause d'une défaite chez les Metropolitans 92 (80-71), l'AS Monaco doit vite se relever. En effet, la victoire ce mercredi contre Vilnius est obligatoire afin de rester dans la course à la qualification aux quarts de finale de l'EuroCup, l'un des objectifs de la saison. Privée de Paul Lacombe, la Roca Team devra faire front pour s'imposer contre la formation lituanienne en reprenant si possible le point-average avec une victoire de plus de 5 points.

Le président du club Sergey Dyadechko a ainsi décidé de tenter de mobiliser les supporters en publiant une lettre sur le site Internet du club :

"Chers supporters de la Roca Team, chers amis ! Vous le savez, le match de mercredi contre Rytas Vilnius est le plus important de la Coupe d'Europe cette saison. Une victoire de la Roca Team contre l’équipe lituanienne nous permettrait de garder nos chances d’atteindre les quarts de finale de l’EuroCup, alors qu’une défaite serait presque synonyme d’élimination… Pour ce match crucial, le soutien des supporters, votre soutien, est plus important que jamais ! C’est ce soutien qui fera de vous le “sixième homme” et qui apportera force et énergie à l’équipe, comme vous l’avez fait le 5 janvier contre LDLC ASVEL dans la salle bondée qu’était Gaston Medecin et qui a motivé l’équipe à réaliser son meilleur match de la saison. Ensemble, nous avons déjà réalisé un exploit unique : depuis plus d'une an, Monaco n'a perdu aucun match à domicile en Jeep Elite. Nous souhaitons encore une fois, montrer à nos adversaires la force de ce soutien. Nous avons vraiment besoin de tous vos cœurs et de toutes vos voix ! Après le match aller à Vilnius, ce serait formidable de montrer que nous pouvons faire aussi bien que 8.000 supporters lituaniens. Nous souhaitons encore une fois, montrer la force de ce soutien. Nous avons vraiment besoin de 3.000 de vos cœurs et de vos voix et d'une salle remplie qui remplacera Paul Lacombe, blessé, ce jour-là. Les joueurs et le staff se joignent à moi pour vous lancer un appel : venez soutenir votre équipe ce mercredi à 19h30. Tous ensemble : Daghe Munegu !!! Sergey Dyadechko, président de l'ASM Basket"

Entre-deux à 19h30 mercredi à la salle Gaston Médecin de Monaco.