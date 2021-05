Six mois après le divorce entre Rob Gray et les Metropolitans, Jurij Zdovc "surpris" de le voir MVP de la finale de l'EuroCup

C'est ce qu'on appelle le steal de l'année sur le marché des transferts ! Prolongé en juin dernier par les Metropolitans 92, avec l'assentiment du nouvel entraîneur Jurij Zdovc, Rob Gray n'a disputé que huit rencontres avec Boulogne-Levallois cette saison, avant de prendre la poudre d'escampette, direction Monaco. Six mois après, le voici MVP de la finale de l'EuroCup et déjà assuré de découvrir l'EuroLeague dès l'arrivée de l'automne, grâce à son contrat revalorisé, courant jusqu'en 2023.

Alors, avec du recul, il est légitime de se poser la question : mais comment les Metropolitans 92 ont-ils pu laisser filer une telle pépite ? La réponse est la même qu'à l'époque : Rob Gray a demandé son départ à la suite d'une incompatibilité avec Jurij Zdovc. Le joueur était mécontent de son temps de jeu et de ses responsabilités, tandis que le coach n'appréciait pas le profil de son arrière. C'est ce qu'il a confirmé mercredi en marge de la rencontre à Bourg-en-Bresse, tout en insistant, beau joueur, sur les félicitations à transmettre à son ex-protégé.

« Il a voulu partir et cela n'avait aucun sens de conserver un joueur contre sa volonté. Il souhaitait jouer plus alors que je ne pouvais lui promettre plus de minutes, vu que j'avais déjà dix autres joueurs à disposition. De plus, je suis un entraîneur à vocation défensive et il ne correspondait pas à cela. C'est un scoreur mais pas du tout un bon défenseur, c'était l'une des raisons de son manque de temps de jeu. Aussi, offensivement, il est très talentueux mais il est égoïste : ce n'est pas ma philosophie, je veux développer un vrai jeu collectif. Très vite dans la saison, on a pu voir qu'il n'était pas satisfait de son statut. Son trophée de MVP de la finale de l'EuroCup ? Honnêtement, j'ai été surpris. Après, je suis toujours heureux de voir que les joueurs mécontents trouvent quelque chose qui leur conviennent mieux à côté, même si je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup plus de responsabilités à Monaco, où le coach est encore plus dur que moi. Je suis très heureux pour lui, je le félicite, il n'y a aucune rancœur. Avec un peu plus de chance, un peu moins de blessures, on aurait pu être en finale à leur place, mais ce ne fut pas le cas (rires). »

Jurij Zdovc pourra simplement regretter le choix de ses dirigeants pour remplacer Rob Gray, puisque Archie Goodwin (7,8 points) est loin d'être la pioche de l'année. En revanche, du haut de son nouveau statut, le Monégasque peut se féliciter d'avoir effectué le meilleur choix de sa jeune carrière. Cela valait bien 16 points et une gentille attention numérique lors de son retour à Marcel-Cerdan le 20 avril dernier.

It was good to see all my guys, I wish nothing but the best for @Metropolitans92 in the Jeep Elite!