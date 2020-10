Solides en fin de match, les Metropolitans 92 s'imposent à Brescia

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Face à une équipe de Brescia qui voulait absolument retrouver la victoire, les Metropolitans 92 ont livré une partie solide pour s'imposer 70-75. Coude à coude tout au long de la rencontre, les joueurs de Boulogne-Levallois étaient rentrés aux vestiaires avec deux petits points d’avance, 37-39.

Les locaux ont accéléré en deuxième mi-temps et ont compté jusqu’à 11 points d’avance dans le dernier quart temps, profitant notamment des 14 pertes de balles des Mets. Mais sans jamais paniquer, dirigés par un Jurij Zdovc calme et serein sur son banc, ce sont bien Vitalis Chikoko (13 points, 6 rebonds, 2 passes décisives pour 15 d’évaluation) Brandon Brown (en photo) et leurs coéquipiers qui s’imposent, avec une folle remontée dans les derniers instants de la rencontre.

Victoire 70-75 en Italie avec un Rob Gray une nouvelle fois décisif (16 points et 3 rebonds pour 15 d’évaluation). À la fin de cette 5e journée, les Metropolitans 92 pointent à la 2e place de ce groupe B. Les Franciliens, après deux revers pour débuter la compétition, viennent d'enchaîner trois victoires en EuroCup et recevront Malaga lors de la 6e journée.

