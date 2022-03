Strasbourg est revenu de loin ; "C'est la volonté qui nous a ramené dans le match", pour Lassi Tuovi

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Une cruelle défaite mais des lueurs d'espoir. Strasbourg s'est incliné à domicile face au Rytas Vilnius (71-73), après une remontée spectaculaire dans le dernier quart-temps, qui s'est malheureusement soldé par une défaite à l'arrivée. Passés devant au score, quelques secondes avant le buzzer final (71-70), notamment grâce aux 21 points de la récente recrue Jordan Howard (1,80 m, 25 ans), les Alsaciens ont cédé à 1,1 secondes de la fin de la rencontre, sur un 3-point de Mindaugas Girdziunas.

"On n'a rien lâché"

Le meneur international portoricain, engagé comme remplaçant médical du meilleur scoreur strasbourgeois John Roberson (1,80 m, 33 ans), trouve des points positifs dans la défaite : "Je suis content de la façon dont on est revenu dans le match, on n'a rien lâché. Pendant trois quart-temps, on n'a pas joué notre basket. Le fait qu'on ait eu une chance de gagner, je prends ça comme du positif". Jordan Howard a ramené les siens dans le match, en inscrivant les 5 derniers points strasbourgeois. Arrivé depuis peu, il s'acclimate au jeu des SIGmen et apprécie déjà ses coéquipiers : "La meilleure chose avec ce groupe, c'est l'envie de travailler et l'envie de jouer ensemble".

Quant à l'entraîneur Lassi Tuovi reste lucide, et avoue que "le premier sentiment, c'est la déception". Malgré un comeback presque réussi, la SIG revient de loin : ils étaient menés de 15 points à la fin du troisième quart-temps (44-59) et même de 20 un peu plus tôt (29-49). C'est ce mauvais début de match qui a limité les espoirs alsaciens : "Il y avait beaucoup de choses avant le dernier tir, qui sont les raisons pour lesquelles on n'a pas su gagner aujourd'hui".

"Je suis toujours fier de mes joueurs"

Avec un calendrier chargé en prévision (sept ou huit rencontres d'ici la fin du mois de mars), Lassi Tuovi tente de ménager ses joueurs, mais les blessures de Yannis Morin et de Jaromir Bohacik lui compliquent la tâche. Pour se qualifier en playoffs de Ligue des Champions (BCL), les Sigmen devront s'imposer lors de leur prochaine rencontre, pour le technicien finlandais : "On doit rester concentré sur le match contre Falco (Szombathely, NDLR) lundi prochain". Bien que le sentiment de déception prédomine, l'entraîneur souligne que c'est "la volonté qui a remis (son équipe) dans le match aujourd'hui", et ajoute qu'il est "toujours fier de ses joueurs". Diminué par les blessures, Strasbourg reste compétitif grâce à son collectif et son état d'esprit.

Le prochain objectif de la SIG, c'est le déplacement chez la lanterne rouge de Betclic ELITE, Fos-sur-Mer, ce vendredi (20h). Sixième en championnat et deuxième de la poule L en BCL, Strasbourg est en lice pour réaliser une saison très aboutie.