Sur le parquet de l'UNICS Kazan, la JL Bourg échoue sur le fil

EUROCUP

Bien que déjà qualifiée pour le Top 16 de l'EuroCup, la JL Bourg a encore la possibilité de décrocher la 1ère place du groupe A pour un tirage plus favorable pour la suite de la compétition. Mais les Bressans pourront nourrir toutefois des regrets pour leur déplacement à Kazan, en cet fin d'après-midi. Est-ce que ce sont les -13 degrés dans la capitale de la république du Tartastan qui ont refroidi les Bressans ? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que les hommes de Savo Vucevic ont accusé un sérieux retard à l'allumage (25-11, 10e). Et ce n'est pas le déplacement, certes lointain (14h de vol), qui en est la raison puisque la délégation bressane est partie dès dimanche matin. Au cours de ce premier quart-temps, le meneur étasunien Isaiah Canaan (17 d'évaluation déjà), déjà bourreau des Bressans à Ekinox (23 points, 7 passes) se régalait.

En même pas 3 minutes de jeu, la JL Bourg inscrivait autant de points que sur l'intégralité du 1er acte (31-22, 13e) grâce aux bonnes entrées de Pelos et Asceric. L'intérieur français était déterminant avec ses 9 points à la pause) afin de permettre à Bourg-en-Bresse de réduire l'écart de moitié (43-36, 20e). Les deux paniers à longue distance des Russes au retour des vestiaires leur redonnaient de l'air. C'était sans compter sur le coup de chaud, toujours à 3 points, de Zachery Peacock et Danilo Andjusic qui rapprochaient une fois de plus la JL (49-45, 25e). Pierre Pelos, décidément très à l'aise en EuroCup (16 poinst en 20 minutes), continuait son chantier, puis Scrubb et Asceric sur la ligne de réparation, rapprochaient plus que jamais leur équipe sur les talons de l'UNICS Kazan (56-55, 30e). La dynamique semble s'inverser.

Isaiah Canaan en mode "killer"

L'extra-passe de Pelos pour Courby à 45 degrés permet à Bourg d'égaliser (58-58, 31e). La JL va-t-elle passer devant pour la première fois de la soirée ? Non. À chaque rapproché de la Jeu, Kazan repart de l'avant et Dimitrii Uzinskii redonne 10 points d'avance (71-61, 35e). Mais c'est parler trop vite de dire que la JL Bourg va laisser filer le match. Les 5 premiers points de la partie de Kadeem Allen, le petit tir extérieur d'Alen Omic et le panier à 3 points plein axe de Thomas Scrubb remettaient Bourg dans le droit chemin (73-71, 38e). La fin de partie est tendue, un peu folle même. Mais Isaiah Canaan a dégainé à 3 points à 1 minute de la fin scellant définitivement le sort de la rencontre : 76-71, score final. Le meneur américain, ex-joueur NBA, termine la partie avec 33 points et donc le tir de la gagne, plus 6 rebonds et 5 passes pour 39 d'évaluation.

Cette victoire permet à l'UNICS Kazan de reprendre la 2e place juste devant la JL Bourg, qui compte un match en moins.