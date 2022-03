Toko Shengelia au FC Barcelone après son passage à la Virtus Bologne

EUROCUP

Lundi soir, la Virtus Bologne a officialisé la signature de l'ailier Tornike Shengelia (2,06 m, 30 ans). Cependant, la star géorgienne ne restera en Italie que l'espace de quelques mois. Il a en effet un accord avec le FC Barcelone pour les prochaines saisons indique EuroHoops. En attendant, il va aider la Virtus Bologne à remporter l'EuroCup. Jouer cette compétition est un moindre mal pour lui qui ne pouvait plus évoluer en EuroLeague cette saison, son départ du CSKA Moscou ayant été fait après la date limite des qualifications d'un joueur provenant d'une autre formation évoluant en EuroLeague.



Pour l'EuroCup, la période des transferts se termine ce mardi à 18 heures. Avec les deux transfuges du CSKA Moscou, Daniel Hackett et Tornike Shengelia, la Virtus Bologne passe encore un cap. L'équipe de Sergio Scariolo - où on trouve les internationaux français Isaïa Cordinier et Mouhammadou Jaiteh, mais aussi le meneur star Milos Teodosic - a beau être classée à la cinquième place du groupe B de l'EuroCup, avec 6 défaites en 13 matches, elle reste la grande favorite pour le titre final.

Un titre sur lequel "Toko" Shengelia voudra quitter "Basket City". Après la fin de saison à Bologne, il rejoindra en effet le FC Barcelone pour plusieurs saisons toujours d'après EuroHoops. Il retrouvera alors la Liga Endesa, lui qui avait commencé à y jouer à Valence en 2008 avant de briller pendant 6 saisons à Baskonia, entre 2014 et 2020, puis de partir pour le CSKA Moscou, un club qu'il a quitté en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.