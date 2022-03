Toko Shengelia sur le point de rejoindre Daniel Hackett à la Virtus Bologne

EUROCUP

Le meneur Daniel Hackett (1,96 m, 34 ans) est officellement un joueur de la Virtus Bologne, qui a payé 100 000 dollars pour racheter son contrat au CSKA Moscou. Après quatre saisons au club de la capitale russe, l'Italien revient dans son pays natal où il avait déjà évolué entre 2009 et 2015 avec Pesaro, Sienne et Milan.

Daniel Hackett avait quitté le CSKA Moscou la semaine dernière pour "des raisons familiales et personnelles liées à la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'à ses éventuelles conséquences", avait-il été annoncé. Il s'était ajouté à la longue liste des joueurs étrangers qui ont quitté le CSKA Moscou et plus largement les clubs russes.

Toko Shengelia sur le point de le rejoindre



Au sein de son nouveau club italien, où il évoluera avec les Français Isaïa Cordinier et Mouhammadou Jaiteh, l'international italien pourrait percevoir un salaire annuel de 1,5 million d'euros jusqu'en juin 2023 selon Tuttosport. Il ajoute une nouvelle dimension à l'équipe de Sergio Scariolo qui souhaite monter en EuroLeague à l'issue de cette saison 2021-2022, en remportant l'EuroCup. Le club détenu par Massimo Zanetti, le patron des cafés Segafredo, est également sur les rangs du Géorgien Tornike "Toko" Shengelia (2,06 m, 30 ans), lui aussi parti du CSKA Moscou, depuis plusieurs jours. Selon Basketnews.it, il serait sur le point d'accepter l'offre de la Virtus Bologne. Le CSKA Moscou réclamait le versement d'une indemnité pour le libérer, même s'il avait d'ores et déjà quitté le pays pour jouer en Espagne.