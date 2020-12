Top 16 : Boulogne-Levallois connait ses adversaires, Nanterre avec Malaga, Monaco et Bourg patientent

EUROCUP

La dixième journée de l'EuroCup s'est jouée cette semaine et sans tous les reports de matchs inhérents au coronavirus, les groupes du Top 16 (du 13 janvier au 10 mars) seraient déjà connus. Pourtant, à ce jour, un seul club français est fixé sur la suite : les Metropolitans, vainqueurs du Groupe B, qui affronteront le Lokomotiv Kuban Krasnodar, Trento et le Partizan Belgrade.

D'ores et déjà assuré de terminer quatrième du Groupe D avec encore deux rencontres à disputer, Nanterre a été reversé dans le Groupe E où l'équipe de Pascal Donnadieu croisera le fer avec l'Unicaja Malaga d'Axel Bouteille. Cette poule pourrait d'ailleurs être à 75% française puisque Monaco et Bourg-en-Bresse peuvent également s'y retrouver. C'est probable pour la Roca Team qui devra se contenter de battre Andorre à domicile pour sécuriser sa troisième place. Un peu moins pour la JL qui devra s'imposer de minimum huit points à Badalone pour boucler la première phase dans le fauteuil de leader.

L'option la plus plausible pour le club burgien est de terminer à la troisième place (en cas de défaite en Catalogne), ce qui lui vaudrait un affrontement prestigieux avec la Virtus Bologne de Milos Teodosic et Marco Belinelli, ainsi que des voyages dans les Balkans vers Ljubljana et Podgorica. Enfin, si la Jeu l'emporte à Badalone sans reprendre le panier-average, elle prendra rendez-vous avec Gran Canaria, le Mornar Bar (soit la ville natale de Savo Vucevic) et le quatrième du Groupe C qui pourrait être Monaco, si l'équipe de la Principauté s'écroule sur ses deux dernières rencontres, ou plus vraisemblablement Andorre.

