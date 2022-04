Top départ pour les Metropolitans en playoffs ; Jusqu'où iront-ils ?

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Bien placés en saison régulière de Betclic ELITE (1er) et d'EuroCup (3e du groupe A), les Metropolitans 92 attaquent un moment charnière de leur saison 2021-2022. Ce mercredi soir, ils jouent leur huitième de finale d'EuroCup. L'équipe de Vincent Collet reçoit Venise, qui a fini sixième du groupe B. Si le bilan des deux équipes en phase de poule a été bien différent (11 victoires et 5 défaites pour les Mets, 6 victoires et 9 défaites pour les Venitiens), il s'agira pour les Alto-Séquanais de ne pas prendre à légère leurs adversaires. L'exemple de Badalone, sorti par Ulm mardi soir, aura le mérite de le rappeler.

Capables d'imposer une pression défensive d'enfer, à l'image de Lahaou Konaté, les Metropolitans 92 interceptent énormément de ballons (8,4 par match, n°2 de l'EuroCup) ce qui leur permet de se projeter sur beaucoup de situations de contre-attaque. Les avaleurs d'espace que sont Will Cummings et Vince Hunter s'en régalent.

La puissance physique et athlétique des Metropolitans 92 est censé faire la différence. Reste à savoir jusqu'où ils sont capables d'aller, eux qui s'étaient arrêter en quarts de finale (sortis par Gran Canaria) en 2021. En cas de victoire ce mercredi, ils affronteront le vainqueur du huitième opposant Valence à Hambourg, le 26 ou 27 avril. Et si l'aventure se poursuivait, l'adversaire en demi-finales pourrait être la Virtus Bologne. Costaud mais les Mets n'en sont pas encore là, loin de là. Quoi qu'il en soit, tous les playoffs de la compétition seront à suivre sur l'application MCS Basket.

