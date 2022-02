Trois semaines après, la JL Bourg récupère enfin C.J. Harris

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après ses deux victoires consécutives contre le Limoges CSP, la JL Bourg espère enchaîner ce jeudi soir face à Gran Canaria, en EuroCup. Deux semaines après son revers face à Patras, les Bressans veulent profiter d'un groupe plus au complet pour signer leur cinquième victoire de la saison dans la compétition, qui serait importante dans la course aux playoffs. Le groupe sera "plus complet" car C.J. Harris, après plus de trois semaines d'arrêt liés à une infection à la COVID-19, est de nouveau opérationnel.

Pas toujours à la fête cette saison, alors qu'il avait signé pour être un joueur majeur de l'effectif de Laurent Legname, C.J. Harris restait sur deux tirs de la victoire, à Venise puis à Cholet le 22 janvier dernier. A la JL Bourg, qui reste active sur le marché des transferts - le club cherchait notamment un meneur -, ne reste plus qu'Eric Mika à l'infirmerie.