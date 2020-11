Un back-to-back de 3 000 kilomètres : la JL Bourg jouera le 9 décembre à Kazan et le lendemain à Venise

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormareche

Afin de rattraper son match en retard de la 3e journée de l'EuroCup à Kazan, la JL Bourg va se voir imposer un enchaînement démentiel en 27 heures le mois prochain. Le 9 décembre à 17h, les hommes de Savo Vucevic défieront l'UNICS avant d'aller affronter Venise le lendemain à 20h30. Soit plus de 3 000 kilomètres à parcourir en une journée entre le Tatarstan et la Cité des Doges, pour deux matchs potentiellement décisifs dans la course au Top 16. Loin d'être idéal mais toujours mieux qu'une défaite 0-20 sur tapis vert...

Par ailleurs, comme annoncé, la réception de Kazan (4e journée) a été reprogrammée le jeudi 19 novembre, soit 48 heures après la venue de Venise dans l'Ain.

Une nouvelle date aussi pour Nanterre

Enfin, l'opposition entre Nanterre et Bursaspor, initialement prévue la semaine dernière, se déroulera finalement le lundi 16 novembre. Un programme un peu moins éreintant pour les Franciliens qui seront à Trento deux jours plus tard.