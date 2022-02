Un Klemen Prepelic décisif a permis à Valence de triompher de Bologne, après une remontée spectaculaire

EUROCUP

Le dernier quart-temps était fou : Valence a infligé un 31-14 aux Italiens de la Virtus Bologne. Peu en vue lors du reste de la rencontre, les Espagnols ont réalisé un dernier quart-temps de folie pour déborder leurs adversaires et s'imposer 83 à 77. Klemen Prepelic (1,92 m, 29 ans), ancien du Limoges CSP et de Levallois, a marqué 9 de ses 19 points à la fin de la rencontre.

La Virtus Bologne maîtrisait pourtant le match, grâce notamment à l'ancien Nanterrien Kyle Weems (17 points) et à sa doublette française Isaïa Cordinier (11 points à 5/8 aux tirs) - Mouhammadou Jaiteh, un peu moins en vue mais toujours présent (6 points et 4 rebonds). Les Italiens menaient de 11 points dans la dernière période, quand Klemen Prepelic a activé le mode inarrêtable : un panier à 3-points et 4 lancers francs pour passer devant au score, et un nouveau panier pour redonner l'avantage aux Espagnols. L'autre Français sur le parquet ce mercredi, Louis Labeyrie, a réalisé un match solide, avec 7 points et 10 rebonds, dont 3 prises offensives.

Dans sa deuxième saison avec Valence, Klemen Prepelic continue d'envoyer de grandes performances au niveau européen. L'international slovène tourne cette saison à 15,9 points, 1,1 rebond et 3,3 passes décisives par match, en hausse par rapport à l'année passée. Fort d'une campagne Olympique où les Slovènes ont accroché une honorable quatrième place (battus par les Français en demi-finale), Prepelic continue sur sa lancée.

La victoire à domicile de Valence est précieuse au classement : les Valencians conservent leur deuxième place de la poule B, avec 9 victoires pour 4 défaites. Bologne (6 victoires, 6 défaites) chute et laisse Venise s'emparer de la quatrième place. L'équipe de Sergio Scariolo déçoit un peu étant donné son statut de favori de la compétition, avec le Partizan Belgrade de Mathias Lessort.