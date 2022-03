Un Mam' Jaiteh record et un excellent Isaia Cordinier font une fleur à la JL Bourg

EUROCUP

Crédit photo : Matteo Marchi

La Virtus Bologne a disposé de Bursaspor (98-94), en EuroCup ce jeudi. Les italiens peuvent remercier leurs Français Mouhammadou Jaiteh et Isaia Cordinier, absolument inarrêtables. Le pivot francilien a dominé dans la raquette avec son record en carrière continentale, 23 points (à 100% s'il vous plait), agrémentés de 5 rebonds pour 29 d'évaluation en seulement 24 minutes. De son côté, l'arrière azuréen a compilé 17 points à 5/7, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 26 d'évaluation en 23 minutes.

Les deux tricolores ne sont pas seuls à avoir pesé sur la rencontre. Côté Italien, Kyle Weems (ex-Nanterre et Strasbourg) a cumulé 18 points à 7/9 et 5 passes décisives, tandis que le maestro Milos Teodosic a signé son retour en EuroCup (après plus de deux mois d'absence par 13 offrandes. À noter aussi côté Bursaspor la performance dantesque d'Andrew Andrews, auteur de 37 points à 11/18 et 6 passes décisives. Le collectif transalpin a néanmoins eu raison des turcs, notamment dans le deuxième quart-temps (37-21 pour Bologne).

Après une défaite frustrante face à Valence lors de la dernière journée d'Eurocup (remontée fantastique, 31-14 pour les Valencians dans le dernier acte), la Virtus Bologne se relance et se replace à la 5e place du groupe B (7 victoires - 6 défaites). Certes loin de leurs ambitions initiales qui sont de gagner la compétition, d'autant plus avec leur dernière signature en date : Daniel Hackett, en provenance du CSKA Moscou. Dans l'immédiat, ce difficile succès de l'escouade de Sergio Scariolo a surtout fait les affaires de la JL Bourg : à la lutte avec Ulm (6v-7d), Ljubljana (5v-7d), Bursaspor (4v-8d) et Patras (3v-9d) pour accrocher les trois dernières places qualificatives, le club bressan (5v-8d) se maintient devant son homologue turc, à la 8e position. Mais le Frutti Extra a encore un match en retard à jouer, pour remonter potentiellement à la hauteur des Burgiens : à domicile, contre Venise.