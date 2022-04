Venise, l'adversaire des Metropolitans en 8e de finale

La fin de la phase régulière de l'EuroCup a permis de connaître les classements définitifs des groupes A et B. De quoi pouvoir en tirer le tableau des playoffs. Troisièmes du groupe A, les Metropolitans 92 - seuls représentants français en playoffs de l'EuroCup - affronteront Venise à domicile en huitièmes de finale sur un match sec. L'équipe italienne a battu la JL Bourg en Bresse lors du match aller avant de s'incliner contre la formation de Laurent Legname à domicile.

