Vers un nouveau format de l'EuroCup, avec deux poules de 10

L'EuroLeague va modifier la formule de sa deuxième compétition, l'EuroCup. Au lieu des 24 équipes sélectionnées et deux phases de poule avant les playoffs, l'EuroCup va désormais compter deux poules de 10 équipes qui s'affronteront sous la forme de matches aller-retour (18 matches). Les huit premiers de chaque poule seront qualifiés pour des playoffs. Les 16e, 8e, quart, demi-finales et finales se joueront sous la forme de match sec a ajouté Emiliano Carchia de Sportando. Les deux finalistes "monteraient" en EuroLeague, sauf si un des deux clubs promus à N+1 atteint les playoffs de l'EuroLeague.

Sur les 20 équipes engagées en EuroCup, un maximum de 16 clubs se verront attribués une licence de trois saisons. Au minimum, quatre équipes auront une invitation d'un an en fonction de leurs résultats dans les championnats nationaux.

En France, la JL Bourg et plus récemment la JDA Dijon ont dévoilé leur intention de participer à l'EuroCup plutôt qu'à la BCL (qui pense conserver le système de cette saison pour l'avenir).

