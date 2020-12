Victorieux de son back-to-back contre Venise, Bourg qualifié pour le Top 16

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup Alessandro Scarpa

La première étape de ce back-to-back de la JL à Venise avait été une formalité, avec une large et facile victoire mercredi. Le deuxième acte a été beaucoup plus accroché, face à une équipe italienne pourtant toujours autant diminuée par les absences, mais le résultat est le même : un succès 86-76 (son 5e en 7 rencontres) qui permet à la JL Bourg d'accéder au Top 16 de l'EuroCup... Pour sa première campagne européenne !

Ce succès porte la marque de Kadeem Allen. L'Américain, en plein renouveau, a terminé avec 19 points et 25 d'évaluation. Surtout, alors que Venise était toujours sur les talons de la JL (79-76) à une grosse minute de la fin, l'ancien meneur des Knicks a enchaîné un 3 points plein de sang froid, puis une interception convertie en lay-up à l'opposé, pour permettre à Bourg de verrouiller la victoire.

Danilo Andjusic (27 points) et Alen Omic (14 points et 10 rebonds) sont les deux autres principaux artisans d'un succès pour lequel les Vénitiens ont bataillé jusqu'au bout. À l'image d'Austin Daye (23 points), ou de l'épatant Davide Casarin, auteur de 17 points à 17 ans, Venise s'est accrochée, mais les balles perdues (19) et les rotations limitées ont fini par avoir raison du champion d'Italie 2019.

