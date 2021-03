Villeneuve d'Ascq sorti par Valence en quart de finale de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Villeneuve d'Ascq n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Valence ce jeudi en quart de finale de l'EuroCup, dans la bulle sanitaire organisée par le club espagnol. L'équipe de Rachid Méziane s'est inclinée 81 à 67 après avoir été menée tout le long.

L'ESBVA est partie de trop loin

Mené 41-22 à la mi-temps après 20 minutes ratées, Sandra Ygueravide (16 points, 3 rebonds et 5 passes décisives) & co sont parvenues à recoller à 1 point à 7 minutes de la fin (62-61). Mais les locales, qui ont pu compter sur le trio expérimenté Queralt Casas (19 points à 7/16 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en 29 minutes) - Bec Allen (20 points à 7/13 et 5 rebonds pour 21 d'évaluation en 33 minutes) - Laura Gil (20 points à 7/7, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 25 d'évaluation en 34 minutes) n'a pas craqué et refait la différence, avec notamment une nette domination au rebond (42 prises à 30) et une belle adresse à 3-points (8/15). Après deux gros matches, Lisa Berkani n'a pas réussi à enchaîner (5 points à 2/9 et 5 balles perdues pour -3 d'évaluation en 29 minutes).

C'est donc la fin de l'aventure européenne pour l'ESBVA-LM qui va maintenant tenter de se préserver sa place dans le Top 8 de la LFB afin de jouer les éventuels playoffs ainsi qu'en Coupe d'Europe en 2021-2022. Les Flammes Carolo, qui seront opposées aux Suisses de Fribourg ce vendredi, sont les dernières représentantes françaises en EuroCup cette saison.