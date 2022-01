Vincent Collet : "Nous avons renforcé notre énergie défensive en seconde période"

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

En déplacement en Pologne pour le compte de la 11e journée de l'EuroCup, Boulogne-Levallois a gardé une solidité défensive pendant la rencontre pour l'emporter 74 à 59. Pourtant, en première mi-temps, les Franciliens n'ont pas affiché la bonne attitude pour leur coach : "Notre rythme n'était pas bon et nous étions à 1/9 à 3-points". À la pause, les hommes de Vincent Collet menaient tout de même d'un petit point (35-36).

Au retour des vestiatires, l'attitude des Metropolitains a changé : "Nous avons renforcé notre énergie défensive en seconde période. Nous avons fait beaucoup de stops et nous avons commencé à mieux jouer en attaque". La solidité défensive de Boulogne-Levallois s'est traduite au tableau d'affichage : seulement 24 points encaissés sur les 20 minutes de la deuxième mi-temps. Pour Vincent Collet : "Je pense aussi que notre défense les a un peu fatigué".

Une défense de fer qui a permis aux Franciliens de dérouler en attaque. Will Cummings (1,86 m, 29 ans) a été plus discret que ce week-end, mais Vince Hunter (2,03 m, 27 ans) signe son deuxième double-double de rang, avec 10 points et 11 rebonds. 5 joueurs ont dépassé la marque des 10 points, la victoire de mardi soir était donc une performance collective pour les Mets 92.

Au classement, Boulogne-Levallois se place, grâce à cette victoire en terre polonaise, à la quatrième place de la poule A d'EuroCup (6 victoires pour 5 défaites), grâce au point-average acquis la semaine dernière face à Turk Telecom. Avant d'affronter le Lokomotiv Kuban mercredi prochain, le club francilien se rend à Monaco dimanche à 17 heures, pour un duel entre les deux premiers de la Betclic ELITE.