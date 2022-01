Vincent Collet : "Nous avons retrouvé notre alchimie et notre agressivité défensive"

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est la première victoire pour les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois en 2022. Les Franciliens ont triomphé de leurs adversaires du soir, le TT Ankara (99-82), après 3 défaites consécutives, dont une lors de la dernière journée d'Eurocup face aux Lituaniens de Lietkabelis. Vincent Collet se félicite avant tout de la défense de ses joueurs : "Notre intensité défensive était bien meilleure que sur les derniers matchs".

Le coach de Levallois se réjouit non seulement de la victoire, mais aussi de la manière et de l'écart final au score : "Ce qui est bon aussi pour nous, ce n'est pas seulement d'avoir gagné le match, mais aussi d'avoir remporté le point average". Au match aller, Boulogne-Levallois s'était incliné 73 à 65 en Turquie, mais ce soir les Franciliens ont remporté la rencontre par 17 points d'écart, de quoi ravir le sélectionneur de l'Equipe de France.

La marque a été répartie du côté francilien, puique 6 joueurs ont dépassé la barre des 10 points. Will Cummings (1,88 m, 29 ans) a mené la danse, nommé MVP de la rencontre grâce à ses 26 points à 9/14 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et 32 d'évaluation. Les huit joueurs présents sur la feuille de match ont joué plus de 15 minutes.

La grande réussite de la soirée, ce sont les tirs à 3-points. Boulogne-Levallois a fini la rencontre à 16 sur 28 derrière l'arc, soit plus de 57 % de réussite. Une excellente adresse pour les hommes de Vincent Collet, qui leur a permis de prendre le large pendant le deuxième quart-temps. Les Turcs ne sont jamais revenus au score, et pour Vincent Collet, "c'est une grande différence" quand son équipe tire ainsi.

La prochaine étape pour Boulogne-Levallois, c'est samedi soir en Betclic ELITE face à Strasbourg. L'opposition entre les leaders des Hauts-de-Seine et les troisièmes de la SIG Strasbourg sonnera les retrouvailles du coach francilien et de son ancien club, qu'il a entraîné de mai 2011 à juin 2016, puis d'octobre 2016 à janvier 2020. L'occasion peut-être pour les Metropolitains de retrouver le goût de la victoire en championnat, après deux revers consécutifs contre Roanne et Paris.