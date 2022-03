Vincent Collet : "Nous avons une chance de terminer troisième, ce qui est notre objectif"

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Eurocup, les Metropolitans 92 se sont imposés 83-74 en Andorre et sont presque assurés de jouer leur huitième de finale à domicile. Vincent Collet vise la troisième place du groupe A :

"Je pense que nous sommes presques assurés de finir la saison dans le top 4 et d'avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Et si nous remportons le match face à Lietkabelis, nous avons une chance de terminer troisième, ce qui est notre objectif."

Concernant le match, le tacticien normand a mis en lumière la principale différence entre les deux mi-temps :

"Le début de la rencontre allait être important défensivement, nous avons été agressifs tout le match et nous avons provoqué beaucoup de pertes de balles. Mais en premier mi-temps nous n'avons malheureusement pas réussi à contrôler la balle, nous n'étions pas bons aux rebonds défensifs ce qui leur a donné des secondes chances pour rester dans le match. Nous avons corrigé cela en seconde période et nous avons pu ensuite contrôler le score".

Décisif en fin de match (10 points dans le dernier quart-temps), Lahaou Konaté (19 points, 25 d'évaluation) explique que Boulogne-Levallois devait jouer deux finales pour atteindre son objectif et que la première était ce mardi soir :

"Nous avons suivi le plan de jeu. C'est une victoire important pour nous. Nous devions rester concentrés et mettre les shoots. Nous voulons finir à la troisième place et nous avons deux petites finales ; ce (mardi) soir c'en était une et la semaine prochaine face à Lietkabelis ça le sera également. Nous essayons de tout donner à chaque match et ce soir c'est une bonne victoire".