Vincent Collet avant d'affronter Badalone : "C'est clairement la meilleure équipe qu'on ait jouée cette année"

EUROCUP

Boulogne-Levallois accueille le premier du groupe A d'EuroCup, la Joventut Badalone, à l'occasion de la 16e journée. Si les deux équipes sont déjà qualifiées pour les playoffs, la confrontation contre le leader permettra aux Metropolitans 92 de juger leur niveau. Vincent Collet se rappelle du match aller et de la défaite des siens :

"C'est clairement la meilleure équipe qu'on ait jouée cette année. C'est la plus grosse défaite qu'on ait concédée, où on avait vraiment été dominé au match aller. On était pourtant dans une période où on gagnait beaucoup. Mais c'est une équipe qui joue très bien au basket, qui a bien sûr de bons joueurs mais pas seulement. Ça dépasse vraiment la qualité individuelle des joueurs, les articulations offensives et défensives sont remarquables."

Le tacticien français reconnaît qu'un match difficile les attend au Palais des Sports Marcel-Cerdan :

"C'est une équipe qui a une histoire, les joueurs espagnols y sont depuis un certain nombre d'années. Ils ont ajouté (Ante) Tomic et (Pau) Ribas l'an passé et on sent que c'est une équipe qui se connaît parfaitement. Même des joueurs qui ailleurs peut être ne sortiraient pas du lot, sont très efficaces parce que c'est le système qui permet cette efficacité. Il va vraiment falloir qu'on ait beaucoup d'engagement pour essayer de perturber justement cette qualité collective qu'on perçoit dès qu'on regarde leurs matchs. Ils sont très en place des deux côtés du terrain, il va falloir que nous soyons vraiment à notre meilleur niveau pour pouvoir espérer mettre les grains de sable qu'il faudrait pour pouvoir d'abord les gêner, et si on y parvient bien à peut-être remporter le gain du match".

Propos recueillis sur le site des Metropolitans 92.

En cas de victoire, Boulogne-Levallois (3e, 9 victoires et 6 défaites) creuserait son avance sur Lietkabelis (5e, 8 victoires et 7 défaites) et s'assurerait de rester dans le Top 4 du groupe A d'EuroCup, synonyme d'avantage du terrain lors du huitième de finale d'EuroCup.