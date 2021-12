Vincent Collet opposé à Zeljko Obradovic : "Une équipe du Partizan à son image"

EUROCUP

Crédit photo : Dragana Stjepanovic Partizan

Grâce à l'apport financier du gouvernement, le Partizan Belgrade a constitué un énorme effectif durant l'intersaison. En plus de faire venir de grands joueurs, le club a rapatrié le légendaire Zeljko Obradovic, considéré comme le meilleur coach européen de l'histoire. Après 5 journées d'EuroCup, la formation serbe fait partie des trois équipes en tête du groupe A avec 4 victoires en 5 matches. Ce mercredi soir, elle joue chez les Metropolitans 92 pour la sixième journée. Ce sera l'occasion pour Vincent Collet d'affronter un technicien hors pair, mais surtout pour son équipe de tenter de confirmer son bon début de saison (9 victoires et 1 défaite en Betclic ELITE, 3 victoires et 2 défaites en EuroCup).

"C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité. Elle est très bien organisée, avec le coach légendaire que l'on connaît. C'est une équipe à son image qui joue avec beaucoup de dureté, d'agressivité dans toutes les actions. Ils attaquent beaucoup ce qu'on appelle les close-outs (action où le défenseur court pour aller reprendre un attaquant qui vient de recevoir la balle, NDLR) et c'est donc une équipe qui provoque beaucoup de lancers francs, ce n'est pas le fait du hasard. Elle va vers le cercle avec beaucoup de percussion et se partage aussi très bien le ballon. C'est une équipe de haut-niveau, tout simplement. Leur classement c'est une chose mais c'est surtout ce qu'il produise. Ils n'ont perdu qu'un match en EuroCup qui plus est d'un point. Mais depuis le début je dis que c'est une des équipes favorites de notre poule, mais aussi de la compétition."

Entre-deux à 20h30 au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois.