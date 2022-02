Vincent Collet satisfait de ne pas être tombé dans le piège tendu par la lanterne rouge Trento

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Une septième victoire de suite (86-80), dont quatre en Eurocup, plus rien n'arrête Boulogne-Levallois après leur coup de mou du début de l'année. Contre les Italiens de Trento, derniers du classement avec une seule victoire, les hommes de Vincent Collet n'avaient pas le droit au faux-pas. Mais le coach se méfiait de son adversaire du soir, qui lui était bien connu pour avoir été un adversaire coriace de la SIG en demi-finale il y a six ans "Nous savions qu'ils voulaient gagner par fierté, en faisant preuve de professionalisme". La combativité des Transalpins fut effectivement au rendez-vous, ils n'ont déposé les armes qu'à la fin du match, battus de seulement 6 points, 86-80 : "C'était tres serré pendant 35 minutes".

Même avec cette différence au classement, le coach normand a su insufler à ses joueurs cette motivation, sans sous-estimer son adversaire : "C'était évident que nous devions nous battre pour remporter ce match". Les Italiens sont restés dans le match, et malgré une bonne entame francilienne, Trente n'était mené que d'un point à la mi-temps : "Nous avons fait un bon départ, mais ils sont rapidement revenus et ils n'ont rien lâché".

Du côté des joueurs, Will Cummings (1,86 m, 29 ans) confirme qu'il est au-dessus du lot, en envoyant 21 points et 7 passes décisives, à 7 sur 12 à deux-points. La marque a été répartie pour les autres joueurs, mais Vince Hunter s'est encore affirmé contre Trente, avec 15 points et 7 rebonds en seulement 24 minutes. L'ancien joueur de Bologne en a profité pour s'illuster dans les moments clutchs de la rencontre : "Nous avons trouvé des layups importants de Hunter en fin de rencontre, qui nous ont permis de gagner le match".

Au classement, les Mets sont quatrièmes de la poule A, avec 8 victoires pour 5 défaites. Le prochain mois sera sans compétition européenne pour Boulogne-Levallois, leur prochain rendez-vous en Eurocup étant programmé le 9 mars contre Hambourg.